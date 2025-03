libri consigliati

''Pratica filosofica in movimento. Scritti in onore di Antonio Cosentino'' a cura di Alessandro Volpone

I diversi saggi esplorano il dialogo come strumento di trasformazione e impegno civile, riscoprendo la filosofia come luogo insostituibile di riflessione.

Un viaggio nella filosofia come pratica viva e comunitaria. Pratica filosofica in movimento rende omaggio ad Antonio Cosentino, tracciando la strada di una filosofia accessibile e dinamica e nondimeno autentica. I diversi saggi esplorano il dialogo come strumento di trasformazione e impegno civile, riscoprendo la filosofia come luogo insostituibile di riflessione, grazie ai contributi di colleghi, collaboratori e discepoli.

Alessandro Volpone insegna Storia della biologia evoluzionistica all’Università di Bari ed è presidente del Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica, CRIF. Con una duplice formazione filosofica e biologica, è studioso di Storia e Filosofia delle Scienze della vita, con particolare riferimento al darwinismo e alla biologia italiana del ’900. Al contempo, si occupa di Teoria dell’argomentazione e di Epistemologia delle pratiche filosofiche comunitarie.

