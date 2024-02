libri consigliati

''Quando pizzica il cuore'' di Maria Grazia Distefano

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2024 - 10:05:44 Letto 1002 volte

Lara ha sedici anni, è imbranata e non molto popolare a scuola. Lo diventerà, suo malgrado, quando vincerà il contest “La miglior figuraccia”, bandito su Instagram da un profilo anonimo. A differenza di altri, lei si rialza a testa alta grazie alle persone che le vogliono bene e che le indicano la via da seguire. Quando pizzica il cuore vuole essere un inno al coraggio per adolescenti e adulti, oltre che un mezzo di denuncia verso una delle questioni che affligge il mondo della scuola: il bullismo nelle sue varie forme, fino a quelle più attuali di cyberstalking.

Maria Grazia Distefano è nata a Catania. Pedagogista Clinico, docente di scuola primaria, lavora con bambini e adolescenti. Tiene corsi di formazione per docenti e genitori. Collabora con Il Prismatico, un blog di aggiornamento e informazione. Appassionata di cinema, lettura e scrittura creativa, ha ottenuto vari riconoscimenti nell’ambito letterario nazionale. Suoi racconti sono stati pubblicati su riviste letterarie e raccolte antologiche edite, tra gli altri, da Perrone, Edizioni Creativa e il Gruppo Editoriale L’Espresso. Ha esordito nel 2012 con Donne, pagine di vita, cui sono seguiti Via Vita (prima edizione 2014) e Ne parliamo quando torni (2016). Vive ad Aci Catena con suo marito e suo figlio.

