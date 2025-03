libri consigliati

''Quella notte le lacrime diventarono fiocchi di neve'' di Luigi Venuto De Pierre

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/02/2025 - 09:21:07 Letto 840 volte

Alla fine degli anni Trenta, in un tranquillo paese montano della Sicilia, inizia la storia d’amore tra Mela e Tano. La partenza di Tano, in servizio come carabiniere, sconvolge le loro vite. La passione di Mela per il medico del paese porterà a tragiche conseguenze. Un omicidio bagnerà di sangue la candida neve che scende sul paese.

Luigi Venuto De Pierre, nato a Fondachelli-Fantina (Me), vive prevalentemente a Caltagirone (CT) da oltre trent’anni. Già professore di Francese in licei e istituti tecnici, è appassionato di Scienza, Storia e narrativa, e scrive di diversi argomenti.

