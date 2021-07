libri

Racconti del Clan delle Femmine

A Villa Trabia la presentazione dei 56 ''Racconti del Clan delle Femmine''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2021 - 15:44:08 Letto 467 volte

Sono in tutto 56 “I Racconti del Clan delle Femmine” (Edizioni All Around) che verrà presentato alle 17.30 di mercoledì 7 luglio alla Biblioteca comunale di Villa Trabia. A raccontarsi e raccontare sono in tutto 23 autrici, voci diverse di professioniste, insegnanti, psicologhe e poetesse, studentesse e pensionate, madri e figlie di ogni età e latitudine.

Fondato un paio di anni fa da Fabrizia Fedele, editor e scrittrice, il “Clan delle Femmine” è una community di autrici riunite in un progetto di scrittura collettiva sull’omonimo blog che annovera un manipolo di circa 20mila seguaci. Un progetto narrativo che si articola per temi che toccano nel profondo il mondo femminile (mestruazioni, corpo, figlianza, maternanza, legami, pandemia) per dar voce alle donne di oggi, anzi alle femmine, rivendicando un modo orgogliosamente femminile di stare al mondo, difforme da quello maschile che è da sempre il termine ideale delle diverse espressioni creative, oltre che del vivere civile.

Il libro è uscito alcuni mesi fa ma, a causa della pandemia, è stato presentato solo a giugno alla “Casa Internazionale delle Donne” di Roma e ora alla Biblioteca comunale di Palermo.

All’evento di mercoledì prossimo parteciperanno Eliana Calandra, dirigente del Sistema Bibliotecario cittadino del Comune di Palermo, e Liliana Paganini, attrice e autrice del “Clan delle Femmine”, che dialogheranno con la giornalista Laura Oddo e la scrittrice Luisa Stella. L’attrice Anna Raimondi leggerà i brani di alcuni racconti scelti per l’occasione.

Sarà presente anche l’assessore alle Culture del Comune di Palermo, Mario Zito. Il libro si potrà acquistare grazie alle Librerie Paoline di Palermo. Ingresso libero, ma con prenotazione alla mail bibliotechearchiviospazietno@comune.palermo.it

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!