''Racconti di neve, di mare, di magia'' di Lucia Sciacca

Storie fantastiche o reali per provare a fare riflettere su quanto i nostri comportamenti possano migliorare il territorio che ci circonda.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/09/2023 - 00:08:00 Letto 929 volte

Raccontare la Natura per amarla e proteggerla. Sulla neve o sulla spiaggia, al mare o in campagna. Narrare di storie fantastiche o reali per provare a fare riflettere su quanto i nostri comportamenti possano migliorare il territorio che ci circonda e, spesso, anche noi e gli altri.

Lucia Sciacca, cardiologia di professione, artista nell'animo. Ama e coltiva la passione per il teatro, la musica e la pittura.

