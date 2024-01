libri consigliati

''Rosa d'inverno'' di Pippo Visconti

Tre donne scomparse, un giornalista intraprendente, un sagace vice questore e una Palermo contemporanea che fa da perfetta cornice ad un giallo avvincente, tra personaggi coloriti ed esilaranti siparietti di sicilianità che porteranno alla scoperta di un oscuro segreto.

Sono questi gli ingredienti del romanzo “Rosa d’inverno” di Pippo Visconti, informatico palermitano che, dopo numerosi racconti pubblicati su varie antologie e diversi blog letterari nazionali, esordisce con il suo primo giallo, edito da Edizioni Leima nella collana “Le stanze”.

La trama

Lo scenario è quello di un mite inverno palermitano tra emergenze mai del tutto risolte e perle di verace dialetto dei suoi abitanti: piazza Croci, piazza Politeama, monte Pellegrino, villa Trabia, il molo dell' Arenella formano il set perfetto che accoglie diversi coloriti personaggi che, del tutto ignari di fornire un contributo determinante al raggiungimento della verità, danno vita al racconto.

Tutto inizia con la scomparsa di un'anziana vicina di casa del giornalista, Giulio Valenti: l’interesse personale del protagonista ben presto lascia spazio ad una serie di scoperte sconcertanti, quando lo stesso si rende conto che non si tratta di un singolo caso, ma di un'inquietante catena di donne sparite misteriosamente, tutte con caratteristiche simili, come scoprirà via via nel corso della sua inchiesta.

Il giornalista risalta come protagonista semi involontario, seppur dotato di un'innata combinazione di dinamicità, spirito investigativo e imprudente genialità. A rendere proficue le sue intuizioni c’è l’amico di sempre, Rosario Pennisi, da poco vice questore in città, con il quale si instaura una collaborazione che collega magistralmente il mondo del giornalismo d'inchiesta con quello investigativo della polizia.

Perché leggerlo

Rosa d’Inverno è un’ omaggio alla città di Palermo. Il dialetto, usato con moderazione e ironia, contribuisce a rendere l’atmosfera più autentica e coinvolgente. Un libro che mira a divertire e sorprendere, ma anche a far riflettere sulle tematiche sociali e morali che sottendono la trama, rivelando la bravura e l’originalità di Pippo Visconti. Consigliato a tutti gli appassionati di gialli e di storie ambientate in Sicilia.

L’autore

Pippo Visconti è nato e vive a Palermo. Informatico di professione, lettore per passione e accanito ri-lettore, ha scritto numerosi racconti brevi pubblicati su vari blog letterari nazionali. Negli anni, cinque storie, più fortunate delle altre, sono state inserite in altrettante antologie pubblicate da case editrici siciliane e non. Nell’estate del 2017 una sua creatura letteraria ha vinto il primo premio al concorso per racconti brevi organizzato dall’Associazione Culturale Polis di Lascari (PA) e nel settembre del 2023 si è classificato primo nella sezione narrativa del premio letterario Ibn Hamdis indetto dal Lions Club Palermo dei Vespri.

