libri consigliati

Saudades. Che cosa è la saudade, mamma? di Gioia Pace

Una bellissima storia culturale nata per caso dal ritrovamento di un quaderno di appunti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/01/2024 - 00:01:00 Letto 754 volte

«Poiché le storie, come scrive Tabucchi, non iniziano né finiscono, ma accadono, questa, che si vuol raccontare, è una bellissima storia culturale nata per caso dal ritrovamento di un quaderno di appunti, la cui copertina si è fatta largo tra documenti e libri e subito l’imponderabile stupore si aggiunse al piacere della scoperta e alla certezza di essere di fronte a una realtà vissuta con amore e con dedizione per una diffusione del nostro patrimonio letterario e della nostra creatività». (Dall’Introduzione dell’Autrice)

Gioia Pace, laureata in Lettere Moderne all’Università di Catania, ordinaria di Italiano e Latino, è Presidente del Comitato di Siracusa della Società Dante Alighieri. Organizzatrice di seminari, convegni, tavole rotonde, collabora con l’Università degli Stranieri di Siena, creando corsi di formazione per docenti di L2. Si occupa di Letteratura Italiana del ’900 attraverso saggi relativi all’opera di Pirandello, D’annunzio, Quasimodo, Di Falco. Nel 2013 ha pubblicato La ricerca di una logica nel postmoderno. Tabucchi e la categoria della memoria (Morrone), per il quale ha ottenuto il Premio Capit-Roma speciale per la saggistica. Nel 2015 ha pubblicato Tabucchi dopo Tabucchi (Morrone) e nel 2016 Quaderno di Appunti (Morrone).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!