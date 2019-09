presentazione fumetto

Stupor Mundi di Emanuele Alotta

Mercoledi' 18 settembre alle ore 17.00 presso la Biblioteca centrale della Regione siciliana avrà luogo la presentazione del fumetto Graphic Novel Stupor Mundi di Emanuele Alotta, Edizioni Pitti.



Dopo l'anteprima a Monreale, arriva anche in Biblioteca il fumetto storico itinerante dedicato all'origine delle cattedrali di Cefalu', Palermo e Monreale.

Un progetto ambizioso - come dichiara lo stesso Emanuele Alotta - che intende proporre un dualismo storico, frutto dell'immaginazione dell'autore, tra le due realtà del tardo medioevo: Monreale, rappresentata dal Re Guglielmo II che incarna il potere dello Stato, e Palermo con l'Arcivescovo Gualtiero Offamilio emblema del potere spirituale.



Interventi:

- Carlo Pastena, Direttore della Biblioteca

- Adham Darawsha, Assessore alle culture del Comune di Palermo

- Ignazio Davi', Assessore alle culture del Comune di Monreale

- Giovanna Analdi, Presidente dell'Associazione Cassaro Alto

- Patrizia Monterosso, Direttore generale della Fondazione Federico II

- Tommaso Calamia, Team Turismo progetto Policoro.

Modera Teresa di Fresco, già Vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti della Sicilia.



E' previsto un momento teatrale a cura dell'associazione Gruppo Medievale Regius con alcuni figuranti in abiti d'epoca.

In occasione della presentazione del fumetto e fino al 27 settembre saranno esposte nell'atrio della Biblioteca le tavole ufficiali del progetto "Stupor Mundi".

