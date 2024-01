libri consigliati

''Una cometa per Olivia. Ancora ricordi per il commissario Delcaso'' di Laura Naselli

Una cometa illumina le notti dei catanesi nel periodo della festa di Sant'Agata

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/01/2024 - 10:07:33 Letto 939 volte

Una cometa illumina le notti dei catanesi nel periodo della festa di Sant’Agata. Anche la vita di Olivia, negli stessi giorni, è illuminata dalla presenza di una giovane e deliziosa nipote. Ma accanto alla luce, il buio: per Olivia un dispiacere sentimentale, per Catania due efferati delitti su cui Olivia dovrà lavorare per ridare senso alla propria vita e, soprattutto, alla coscienza civile della sua Città.

Laura Naselli è nata a Catania nel 1957, ha esercitato la professione medica. Ha pubblicato saggi e romanzi di vario genere. Adesso scrive, legge e dipinge.

