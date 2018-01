presentazione

''Viaggio nel paese degli stereotipi'': presentazione del libro alla Casa Mediterranea delle Donne

Giovedì 18 gennaio alle 17.30 alla Casa Mediterranea delle Donne sarà presentato ''Viaggio nel paese degli stereotipi'' di Graziella Priulla...

Giovedì 18 gennaio alle 17.30 alla Casa Mediterranea delle Donne (via Lincoln, 121 - Palermo) sarà presentato "Viaggio nel paese degli stereotipi" di Graziella Priulla; con l'autrice dialogherà Pina Mandolfo. Il saggio è un divertissement nato raccogliendo i luoghi comuni sessisti emersi durante dibattiti nelle scuole, a partire dai titoli che venivano dati agli incontri fino alla “sequela di banalità” intrisi di sessismo che fanno parte del parlare quotidiano. Il linguaggio fa la sua parte, ed è anche per il suo tramite che vengono gettate le basi per la costruzione di situazioni di disparità e di relazioni di prevaricazione nella vita quotidiana.

Graziella Priulla è sociologa, saggista e attivista torinese, già docente di Sociologia dei processi culturali alla Facoltà di Scienze Politiche di Catania. Nell'Ateneo ha lavorato con i Comitati Pari opportunità e dall’anno scorso con i "Corsi di Genere", che è riuscita a far inserire a pieno titolo nella programmazione didattica ufficiale.

