''Vite senza Gloria'' di Giacomo Cacciatore e Giuseppe Pizzo

''Vite senza Gloria'' è un romanzo-verità su un noto caso di cronaca, l'omicidio della professoressa Gloria Rosboch.

Giacomo Cacciatore torna in libreria con “Vite senza Gloria”, scritto insieme a Giuseppe Pizzo, inviato e autore della trasmissione Chi l’ha visto? di Rai 3.

Dopo aver descritto l'orrore nei fatti, utilizzando parole dai contorni netti, senza alcuna retorica, gli autori hanno ripercorso la storia di Gloria Rosboch a ritroso, muovendosi nell'oscurità dell'animo umano, sondando le motivazioni dietro a ogni gesto, anche quelli che possono apparire inspiegabili.

Si sono addentrati in quel buio che non smette di incuriosire, di affascinare, e che Giacomo Cacciatore e Giuseppe Pizzo indagano con una prosa asciutta e al tempo stesso avvolgente, con parole capaci di trasformarsi in immagini e suggestioni.

Truffa romantica, manipolazione affettiva, femminicidio. La storia di Gloria Rosboch è emblematica per diversi aspetti e “Vite senza Gloria” offre l'occasione per riflettere ancora una volta su temi che non andrebbero sottovalutati.

Il libro verrà presentato in anteprima alla Feltrinelli di Palermo il prossimo 26 gennaio alle 18.00.

