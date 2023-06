presentazione libro

''#Zuccherofilato, terra can un senti, ca nun voi capiri'' di Vincenzo Lapunzina

Lo #zuccherofilato, che invita il lettore all'azione, si materializza in un libro. Domenica 11 giugno la presentazione a Petralia Sottana.

“#Zuccherofilato, terra can un senti, ca nun voi capiri” è il titolo del libro scritto da Vincenzo Lapunzina che verrà presentato domenica 11 giugno alle ore 17:30, presso l’ExMa di Petralia Sottana (Pa).

“Ogni mattina, dopo l'immancabile caffè consumato al solito bar, - scrive l’autore nell’introduzione del libro - mi soffermo a scrivere sui social qualche riga sui fatti che accadono nel paesaggio madonita, anteponendo l'hashtag a zuccherofilato".

E non solo, Lapunzina invita il lettore all’azione focalizzando l’attenzione anche su argomenti che raccontano “in pillole (alcune da ingerire con lo zucchero), la dimensione regionale della politica. Di ciò che non è stato fatto, o è stato fatto per compiacere le istituzioni e la burocrazia romana (sempre più insidiosa nello zittire la nostra deputazione, regionale e nazionale) a danno del popolo siciliano, ca nun senti e (forse) che non vuole capire, virennusi muriri".

La prefazione al libro è stata curata dal professore di analisi del linguaggio e giornalista Francesco Mercadante.

Mercadante, che introdurrà la presentazione del libro, ha definito il registro linguistico dell’autore “a tratti aggressivo”, tuttavia, argomenta che non si può dare torto a Lapunzina, “la sua aggressività - scrive - non è un espediente retorico o l'espressione di un metodo di persuasione o, ancora, il passatempo di uno cui sia gradito attaccare la gente”.

La presentazione verrà moderata dal giornalista Michele Ferraro e con l’autore si confronterà anche Maria Luisa Morici, docente di italiano per stranieri e consigliere comunale di Ficarazzi.

Sono previsti degli intervalli musicali eseguiti dal giovanissimo pianista Tiziano Jesus Tiranno, che frequenta la terza elementare all’ICS “Francesco Paolo Polizzano” di Gangi.

