Guerra Ucraina-Russia

Armi Ucraina fornite dall'Usa, Pentagono: ''Sono rimasti fondi per 6 mesi''

Nelle casse del Pentagono sono rimasti fondi, poco più di 5 miliardi di dollari, per sei mesi di forniture di armi all'Ucraina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/10/2023 - 00:04:00 Letto 814 volte

Nelle casse del Pentagono sono rimasti fondi, poco più di 5 miliardi di dollari, per sei mesi di forniture di armi all'Ucraina, che da oltre un anno e mezzo conta sugli aiuti occidentali nella guerra contro l'Ucraina. E' quanto si dichiara dal Pentagono, riferisce il Wall Street Journal, sottolineando il rischio che i fondi si esauriscano ora che è passata la legge di spesa provvisoria che non include i fondi per l'Ucraina.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!