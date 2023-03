Biden: ''Continuiamo a pregare, il mondo ha bisogno di Papa Francesco''

"Jill ed io continuiamo a pregare per Papa Francesco e gli inviamo i nostri migliori auguri per una rapida e completa guarigione". Lo ha scritto su Twitter Joe Biden.

"Il mondo ha bisogno di Papa Francesco", ha aggiunto il presidente americano.

Jill and I are keeping Pope Francis in our prayers and send our best wishes for his swift and full recovery.



The world needs Pope Francis.