Bilaterale Italia - Gran Bretagna: Siglato memorandum su difesa e migranti

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il 27 e 28 aprile è in visita ufficiale a Londra. Nel corso della prima giornata, l'incontro a Downing Street con il Primo Ministro Rishi Sunak e la firma del Memorandum d’Intesa sulla Cooperazione Bilaterale. In seguito, accompagnata dal Primo ministro Sunak, il Presidente Meloni ha visitato l'Abbazia di Westminster.

Rafforzare il dialogo e la cooperazione strategica tra Italia e Gb in piena coerenza e complementarità con l'adesione italiana all'Ue. È l'obiettivo, riferiscono fonti italiane, di un "Memorandum of understanding" firmato da Meloni e Sunak. L'intesa mette a sistema iniziative congiunte in ambiti di collaborazione prioritari (sicurezza e difesa, energia, clima e ambiente, migrazione, economia, scienza e innovazione) e permette di consolidare le ampie convergenze con Londra sul piano internazionale.

