Carnevale, Jolanda Renga e il fidanzato travestiti da Ambra e Renga

Jolanda Renga è ironica, divertente e spigliata proprio come Ambra Angiolini e Francesco Renga.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/02/2023 - 11:24:33 Letto 679 volte

Per questo quando si è trattato di scegliere il vestito di Carnevale di coppia con il fidanzato Pippo non ha avuto dubbi: si sono travestiti da mamma e papà. Lei con la chioma nero corvino con tanto di frangetta, lui con i riccioloni a coprigli il volto e l’outfit rock del cantante. La 19enne figlia dell’attrice e del cantautore si è già fatta notare per le sue dichiarazioni contro gli haters, per i commenti sulla fine della love story tra la madre e l’allenatore Massimiliano Allegri e per aver duettato perfettamente in sintonia con il padre sul palco.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Jolanda Renga

