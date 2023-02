Armi Ucraina

Carri armati all'Ucraina, Erdogan: ''Rischioso, non serve alla soluzione del conflitto''

''Invio di carri armati all'Ucraina non contribuisce alla soluzione del conflitto'', ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

02/02/2023

L'invio di carri armati all'Ucraina non contribuisce alla soluzione del conflitto. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un'intervista alla tv Trt: "Non posso dire che l'invio di carri armati sia uno degli elementi per risolvere il conflitto. È un affare rischioso, vantaggioso per i baroni delle armi".

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

