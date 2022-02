Chiara Ferragni

Chiara Ferragni super sexy in lingerie: pronta per San Valentino

Mentre era ancora in montagna con la famiglia, ha coinvolto i follower nella scelta della biancheria intima con cui stupire Fedez nel giorno degli innamorati.

Pubblicata il: 07/02/2022

San Valentino si avvicina e Chiara Ferragni non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata. Mentre era ancora in montagna con la famiglia, ha coinvolto i follower nella scelta della biancheria intima con cui stupire Fedez nel giorno degli innamorati. Prima ha provato un completino nero dalle trasparenze audaci che sfidano la censura social, poi in rosso accende la passione. La settimana bianca è finita, la seduzione è appena cominciata...

Quello degli innamorati, per la Ferragni e Fedez è sempre un giorno speciale e amano festeggiarlo con sfarzo. Qualche anno fa il rapper si era travestito da cuore gigante per stupire sua moglie, l'anno scorso hanno trascorso una giornata romantica insieme alla spa. Cosa staranno organizzando per il 14 febbraio è un segreto, ma di certo non mancherà la seduzione.

