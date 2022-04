Cina-Russia

Cina: ''Rafforzeremo cooperazione strategica con Russia''

''La Cina rafforzerÓ la cooperazione strategica con la Russia per promuovere un nuovo modello di relazioni internazionali'', ha detto il vice ministro degli Esteri cinese Le Yucheng.

19/04/2022

"Non importa come la situazione cambierà, la Cina rafforzerà la cooperazione strategica con la Russia per promuovere un nuovo modello di relazioni internazionali e una comunità con un futuro condiviso per il genere umano". E' quanto ha detto il vice ministro degli Esteri cinese Le Yucheng, ricevendo a Pechino l'ambasciatore russo Andrey Denisov.

