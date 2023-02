piano cottura a induzione

Come pulire al meglio il Piano a Induzione per la Cucina

Con un design elegante e funzionale, il piano a induzione è una soluzione perfetta per gli appassionati di cucina: ecco come pulire il piano a induzione in modo naturale.

Il piano cottura a induzione è un'ottima scelta per la cucina moderna, poiché offre una rapida cottura e una pulizia facile. Con un design elegante e funzionale, il piano a induzione è una soluzione perfetta per gli appassionati di cucina che desiderano preparare piatti gustosi in modo veloce e sicuro. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche del piano a induzione, nonché i modi migliori per pulirlo al meglio in modo naturale.

Com'è fatto il Piano a Induzione

Il piano a induzione è composto da una superficie in vetroceramica, una bobina di rame nascosta sotto la superficie e un circuito elettronico. La bobina di rame genera un campo magnetico che, a sua volta, produce calore. Questo calore viene trasferito direttamente alla pentola o alla padella posta sulla superficie del piano a induzione, cuocendo il cibo.

In quanto tali, le pentole e le padelle utilizzate sul piano a induzione devono essere in grado di essere attratte dal campo magnetico. Le pentole e le padelle in acciaio inox o in alluminio con un fondo in acciaio inox sono le migliori opzioni, poiché sono compatibili con il piano a induzione.

Perché pulire il Piano a Induzione

La pulizia regolare del piano a induzione è importante per mantenere la sua bellezza e la sua igiene. La pulizia previene la formazione di macchie e incrostazioni, che possono aumentare il rischio di danneggiarlo o di influire sul suo funzionamento.

Come pulire il piano a induzione in modo naturale

Ecco una guida a step per pulire il piano a induzione utilizzando prodotti naturali e facili da usare:

Rimuovere i residui

Subito dopo l'utilizzo, è importante rimuovere i residui dalla superficie del piano a induzione. Se i residui sono ancora umidi, è sufficiente pulirli con un panno umido o una spugna. In caso contrario, basterà utilizzare un detergente per la pulizia adatto al piano a induzione o una miscela di acqua calda e bicarbonato di sodio.

Utilizzare un detergente naturale

Per la pulizia quotidiana del piano a induzione, è possibile utilizzare un detergente naturale come il succo di limone o l'aceto. Questi prodotti sono efficaci nel rimuovere le macchie e i residui di cibo, e sono al contempo sicuri per il piano cottura, per l'ambiente e per la salute.

Risciacquare con acqua calda

Dopo aver utilizzato il detergente, risciacquare la superficie del piano a induzione con acqua calda o tiepida e un panno morbido. Assicurarsi di rimuovere tutti i residui di detergente, per evitare che si solidifichino e rimangano macchie e residui incrostati.

Asciugare con un panno morbido

Infine, asciugare la superficie del piano a induzione con un panno in microfibra asciutto per evitare la formazione di aloni o macchie.

Con questa guida, potrete pulire il piano a induzione in modo semplice e veloce, mantenendone l'igiene e la bellezza per molto tempo. Se notate però che il vostro piano a induzione ha bisogno di una manutenzione straordinaria o abbia problemi di funzionamento, affidatevi alle cure degli esperti di Assistenza AEL, vi sapranno indicare il modo migliore per mantenere funzionante e per molto tempo i vostri elettrodomestici, garantendogli lunga vita e migliori performance.

