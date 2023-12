Cop28

Cop28, Papa Francesco: ''Con il denaro che si impiega nelle armi creare Fondo per eliminare la fame e contrastare il clima''

''Quante energie sta disperdendo l'umanità nelle tante guerre in corso, conflitti che non risolveranno i problemi, ma li aumenteranno'', così il Papa nel suo discorso alla Cop28 di Dubai, letto stamane dal cardinale Pietro Parolin.

Pubblicata il: 02/12/2023

"Purtroppo non posso essere insieme a voi, come avrei desiderato, ma sono con voi perché l'ora è urgente. Sono con voi perché, ora come mai, il futuro di tutti dipende dal presente che scegliamo. Sono con voi perché la devastazione del creato è un'offesa a Dio, un peccato non solo personale ma strutturale che si riversa sull'essere umano, soprattutto sui più deboli, un grave pericolo che incombe su ciascuno e che rischia di scatenare un conflitto tra le generazioni". Così il Papa nel suo discorso alla Cop28.

"Quante energie sta disperdendo l'umanità nelle tante guerre in corso, come in Israele e in Palestina, in Ucraina e in molte regioni del mondo: conflitti che non risolveranno i problemi, ma li aumenteranno! Quante risorse sprecate negli armamenti, che distruggono vite e rovinano la casa comune!". Così il Papa nel suo discorso alla Cop28 di Dubai, letto stamane dal cardinale Pietro Parolin.

"Rilancio una proposta: 'con il denaro che si impiega nelle armi e in altre spese militari costituiamo un Fondo mondiale per eliminare finalmente la fame' (Lett. enc. Fratelli tutti, 262) e realizzare attività che promuovano lo sviluppo sostenibile dei Paesi più poveri, contrastando il cambiamento climatico".

