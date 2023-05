pandemia finita

Covid-19, Oms: ''L'emergenza sanitaria globale è finita''

Lo stato di emergenza sanitaria era stato dichiarato il 30 gennaio 2020.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/05/2023 - 17:58:35 Letto 757 volte

"L'emergenza sanitaria globale del Covid è finita". Lo ha affermato il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus. Lo stato di emergenza sanitaria era stato dichiarato il 30 gennaio 2020.

"Questo è un momento da celebrare ma è anche un momento per riflettere. Sono state perse vite che non dovevano essere perse, in tre anni ci sono stati almeno venti milioni di morti. Promettiamo ai nostri figli e nipoti che non faremo mai più gli stessi errori", ha aggiunto.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!