Gossip

Crisi Ferragnez: foto riconciliazione tra Fedez e Chiara Ferragni?

Le voci di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez allontanate da una foto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/02/2023 - 00:07:00 Letto 774 volte

Le voci di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez allontanate da una foto. L'imprenditrice e influencer ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae la sua mano stretta a quella del marito. Lo scatto, rimbalzato su Twitter, spinge Fedez in alto tra le tendenze in una giornata che per il rapper, almeno online, è stata movimentata tra il botta e risposta social con Selvaggia Lucarelli e le scuse' pubbliche per la balbuzie che, da qualche giorno, condiziona l'artista.

La foto pubblicata da Chiara Ferragni arriva nelle stesse ore in cui online si fa strada un altro scatto. Sorridenti, eleganti, intenti a bersi un aperitivo 'tete a tete' al Casa Cipriani di Milano: così appaiono i Ferragnez nella foto 'scoop' di Alberto Dandolo (Chi, Dagospia) che ha immortalato la coppia più discussa d'Italia con un cellulare e l'ha poi postata sui social. La Ferragni appare sorridente in un look 'total black', rilassata e con un grande sorriso. Espressione gioviale anche per Fedez, che negli ultimi tempi era apparso pochissimo sui social e sempre molto ombroso e teso.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Instagram Chiara Ferragni

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!