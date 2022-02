Crisi Ucraina-Russia

Crisi Ucraina-Russia, colloquio tra Biden e Putin: stallo tra i due presidenti

Ieri telefonata di oltre un'ora tra il presidente Usa Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin.

Crisi Ucraina- Russia, continuano gli sforzi diplomatici. Ieri telefonata di oltre un'ora tra il presidente Usa Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin. Un colloquio dal quale non è scaturito però un cambio di scenario.

TELEFONATA BIDEN-PUTIN

Un colloquio ''professionale e di sostanza'' quello tra il presidente americano Biden e quello russo Putin. Ma , di fatto, "non c'è stato alcun cambiamento fondamentale nella dinamica che si sta svolgendo ormai da diverse settimane", ha riferito un alto funzionario americano ai giornalisti al termine della telefonata. "I due presidenti hanno convenuto che i nostri team rimarranno impegnati nei prossimi giorni'', ma ''la Russia potrebbe decidere comunque di procedere con l'azione militare. Effettivamente, questa resta una possibilità chiara". Gli Stati Uniti, ha proseguito il funzionario citato dalla Cnn, restano "impegnati a mantenere viva la prospettiva di una riduzione dell'escalation attraverso la diplomazia". Allo stesso tempo, però, restiamo con ''gli occhi aperti'' e vediamo chiaramente quello che ''la Russia sta compiendo sul campo, proprio davanti ai nostri occhi''.

"Siamo pronti qualunque cosa accada", ha detto il presidente americano Biden in un tweet, rilanciato dal Dipartimento di Stato americano. "Continuiamo a sollecitare la diplomazia come modo migliore per andare avanti", ha affermato il presidente aggiungendo: "Ma con la Russia che continua a rafforzare le sue forze intorno all'Ucraina, siamo pronti, qualunque cosa accada". Nel colloquio con Putin, Biden ha affermato che ''gli Stati Uniti e i nostri alleati imporranno rapidamente un alto costo alla Russia'' in caso di invasione. E ha esortato il presidente Putin a "impegnarsi nella riduzione dell'escalation e nella diplomazia''. Il presidente Usa, prosegue la nota della Casa Bianca, inoltre ''ha ribadito che un'ulteriore invasione russa dell'Ucraina produrrebbe una grande sofferenza umana e danneggerebbe la posizione della Russia''. Ed "è stato chiaro con Putin che gli Stati Uniti sono pronti a tutti gli scenari'' anche se ''restano impegnati nella diplomazia''.

Il presidente russo Putin ha detto a quello americano Biden di non comprendere come mai gli Stati Uniti diffondano notizie false circa l'intenzione della Russia di invadere l'Ucraina. ''Possiamo dire che si è trattato di una conversazione equilibrata e professionale'' ha detto il consigliere per la politica estera del Cremlino Yury Ushakov sempre all'agenzia di stampa Tass. L'isteria degli Stati Uniti sull'Ucraina ha raggiunto il suo culmine, ma la Russia resta impegnata nel dialogo per risolvere la crisi. Lo ha dichiarato il consigliere per la politica estera del Cremlino , Yury Ushakov, che nel corso di una conferenza stampa ha parlato di ''picco di isteria'' americana. Sul colloquio tra Biden e Putin, il Cremlino ha detto che i due leader si sono impegnati a ''continuare'' il dialogo.

UCRAINA

L'Ucraina resta impegnata a una soluzione diplomatica della crisi con la Russia, ma ''siamo pronti a tutto'', ha detto dal canto suo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dicendosi impegnato con i partner internazionali per evitare un conflitto, ''ma ci possono essere sorprese in qualsiasi momento''. Il governo ucraino, ha proseguito, "è consapevole dei rischi di un'escalation della situazione da parte della Federazione Russa, si prepara a eventuali sviluppi ed è in contatto continuo con i partner internazionali per risolvere il conflitto con mezzi politici e diplomatici".

Fonte: Adnkronos

