Discorso Putin, Usa: ''Assurdità contro l'Occidente''

Gli Usa denunciano ''l'assurdità'' del discorso contro l'Occidente pronunciato dal presidente russo Vladimir Putin.

21/02/2023

"C'è una certa assurdità nell'idea che la Russia fosse sotto una certa forma di minaccia militare da parte dell'Ucraina o qualcun altro". Così il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, a Varsavia insieme a Joe Biden, commenta le parole pronunciate da Vladimir Putin.

"E questa è una cosa che il presidente Biden ha sottolineato altre volte e a cui si riferirà direttamente nel discorso di questa sera", ha aggiunto riferendosi all'atteso discorso di Biden al castello reale di Varsavia, pur ribadendo che non si tratterà "di una replica al discorso di Putin, ma una confutazione di un argomento che la Russia ripete da tempo".

Biden offrirà "una affermazione di valori" piuttosto che una replica al discorso di Putin, ha detto Sullivan, che ha precisato: "Non consideriamo il discorso come una sorta di testa a testa, non è una sfida oratoria con nessuno".

