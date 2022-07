Elodie debutta al cinema, sarà la moglie del boss dei Camporeale

cinema

Elodie debutta al cinema, sarÓ la moglie del boss dei Camporeale

Elodie debutta al cinema nella pellicola drammatica ''Ti mangio il cuore'' e sul suo profilo Instagram pubblica la prima clip del film, che uscirÓ il 22 settembre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/07/2022 - 10:37:03 Letto 769 volte

Una tigre piena di energia e passione sul palco, "forza, istinto e bellezza", come la descrive il regista, sul set. E' Elodie, che debutta al cinema nella pellicola drammatica "Ti mangio il cuore" e sul suo profilo Instagram pubblica la prima clip del film, che uscirà il 22 settembre. Nello stralcio del video condiviso sui social anche dagli altri attori, la cantante, che interpreta il ruolo di Marilena, moglie del boss dei Camporeale, appare nel bel mezzo di un'asta, sigaretta tra le dita, un giubbotto di pelle e i lunghi capelli neri, che le ricadono sulle spalle, lasciando tutti a bocca aperta per la sua offerta.

Mentre spopola nelle radio con il suo ultimo singolo "Tribale" e con "Bagno a mezzanotte", quest’ultimo pezzo con oltre 21 milioni di visualizzazioni su Youtube, Elodie quindi si tuffa in una nuova ed entusiasmante avventura: "Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa", ha detto la cantante, commentando la sua partecipazione al film, che si gira interamente in Puglia per un totale di circa otto settimane di riprese.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Elodie

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!