migranti

Emergenza migranti a Lampedusa, Onu: ''L'Italia non può essere lasciata sola''

''Unhcr apprezza gli sforzi delle autorità per decongestionare rapidamente l'isola, ma l'Italia non può essere lasciata sola nel rispondere ai bisogni degli arrivi'', ha detto Ruven Menikdiwela, capo dell'ufficio di Ny per l'agenzia Onu dei rifugiati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/09/2023 - 00:03:00 Letto 728 volte

“La situazione a Lampedusa è motivo di grave preoccupazione. Unhcr apprezza gli sforzi delle autorità per decongestionare rapidamente l'isola, ma l'Italia non può essere lasciata sola nel rispondere ai bisogni degli arrivi”. Lo ha detto a una riunione del Consiglio di Sicurezza Ruven Menikdiwela, capo dell'ufficio di Ny per l'agenzia Onu dei rifugiati.

"L'Unhcr ha ripetutamente chiesto un meccanismo concordato a livello regionale per lo sbarco e la ridistribuzione dei migranti che arrivano via mare, in uno spirito di condivisione delle responsabilità e solidarietà con gli Stati in prima linea".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!