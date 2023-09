Migranti

Emergenza migranti, Metsola: ''Dobbiamo passare dalle parole ai fatti, servono delle azioni prima delle elezioni europee''

''L'Italia è accanto all'Europa e l'Europa è accanto all'Italia: gli arrivi a Lampedusa non sono una sfida solo dell'Italia ma dell'Europa'', ha detto la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola al consolato italiano a New York, accolta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Al parlamento europeo abbiamo delle proposte legislative sul tavolo e stiamo lavorando tutti i giorni con la speranza che fino alle elezioni europee avremo un pacchetto di leggi che finalmente indirizza i problemi, le sfide con delle soluzioni, altrimenti i cittadini non ci capiranno più". Lo ha detto la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola al consolato italiano a New York, accolta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Sui migranti ora dobbiamo passare dalle parole ai fatti, servono delle azioni quando parliamo della politica dei rimpatri, dell'asilo, della solidarietà", ha aggiunto.

"L'Italia è accanto all'Europa e l'Europa è accanto all'Italia: gli arrivi a Lampedusa non sono una sfida solo dell'Italia ma dell'Europa. Se non troviamo soluzioni concrete la nostra politica migratoria ha fallito", ha detto Metsola rispondendo all'appello del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha chiesto “soluzioni durature, complesse e serie”, in particolare, “bloccare le partenze illegali, lotta incisiva ai trafficanti di esseri umani e strumenti più efficaci per i rimpatri”.

