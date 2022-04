vacanze di Pasqua

Esodo di Pasqua, 14 milioni di italiani pronti a partire

Federalberghi, quasi il 90% in Italia tra mare e città arte, giro affari 7,06 miliardi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/04/2022 - 12:47:33 Letto 719 volte

Durante le festività pasquali saranno circa 14 milioni gli italiani in viaggio, e secondo un'indagine di Federalberghi uno su quattro approfitterà della vicinanza con il 25 aprile per prolungare la vacanza.

L'89,5% resterà in Italia, mentre il 10,5% sceglierà una località estera. Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno il mare (28,9%), le città d'arte (28,7%), la montagna (16,4%). Per chi che invece si recherà all'estero, vincono le grandi capitali europee (57,8%). Il turismo si conferma un driver eccezionale per l'economia del territorio creando un giro di affari di 7,06 miliardi.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

