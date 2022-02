musica

Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022, Maimone: ''Deve ritornare a vivere il messaggio cristiano''

''Deve ritornare a vivere, con rinnovato vigore, in ogni contesto umano, il messaggio cristiano'', ha dichiarato Biagio Maimone, Ufficio Stampa del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022.

di Biagio Maimone | Pubblicata il: 03/02/2022 - 07:10:00 Letto 401 volte

"Desideriamo che il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022 sia, innanzitutto, foriero di un messaggio la cui forza educativa abbia un vigore travolgente nel cuore pulsante della nostra società" ha dichiarato Biagio Maimone.

"Certo non potrà essere un Festival a cambiare le cose, ma certamente potrà costituire una leva di notevole rilievo, in quanto - come è ben noto - la musica coinvolge la nostra vita interiore e crea un anelito vibrante nelle nostre coscienze.

La musica, pertanto, può educare alla stregua di ogni altra elevata espressione creativa. Sappiamo tutti che essa ha costituito la nota vibrante di tante coraggiose battaglie umane,politiche e sociali.

Desidero, inoltre, sottolineare che non è nostra intenzione dar vita ad alcuna competizione con altri festival musicali .

E' nostro intento, invece, far conoscere la bellezza e la forza educativa nonché dirompente, della musica cristiana, che non può rimanere avvolta dal silenzio . Oggi, più di ieri, la nostra società ha bisogno di essere sorretta dalle calde ed incoraggianti note della musica cristiana, che può condurci prendendoci per mano, verso il superamento di una crisi non solo sanitaria e socio-economica, ma anche spirituale, che, dolorosamente - occorre riconoscerlo - la donna e l'uomo contemporanei stanno vivendo" ha concluso Biagio Maimone.

