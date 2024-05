giovani terzo decennio

Focus: il ''Lifestyle'' dei giovani del terzo decennio del nuovo millennio

La parola “giovane” assume, sin dall’alba dei tempi, sfumature diverse in base al contesto storico nel quale viene vissuto. La giovinezza, volente o nolente, è un periodo della vita che, segnerà inevitabilmente la nostra vita. Ognuno di noi vive, e ho vissuto per chi ha qualche capello bianco in più, il periodo della propria giovinezza in un tumulto di sentimenti e stati d’animo differenti, che contraddistinguono, inevitabilmente, questa particolare fase.

I giovani del terzo decennio del nuovo millennio, ad esempio, hanno “testa” e sentimenti differenti rispetto a quelli delle generazioni precedenti, influenzati, inevitabilmente, dal contesto storico attuale e di quanto accaduto nei lustri appena andati in archivio, che hanno inevitabilmente cambiato profondamente la nostra società e modificato, di conseguenza, i desideri e il “lifestyle” dei giovani.

Come la tecnologia influisce nella vita dei giovani del terzo decennio del nuovo millennio

Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che ci concentreremo nel prosieguo dell’articolo, andando ad analizzare i “comportamenti” di chi sta vivendo, al giorno d’oggi, questa splendida fase della propria vita. Definire un’identità unica giovanile è sempre stato particolarmente complesso. E lo è ancor più oggi, complice il variegato panorama di stili di vita e comportamenti in costante mutamento.

Non c’è alcun dubbio, in tal senso, come chiunque sia stato “giovane” nel corso degli ultimi cinque lustri abbia subito il fascino della tecnologia, padrona assoluta del nostro tempo da almeno tre decenni. Ad esempio, rinunciare a internet al giorno d’oggi è praticamente impossibile, fattore indispensabile nella quotidianità di qualunque persona, non solo dei giovani.

Il lifestyle dei giovani del terzo decennio del nuovo millennio, è profondamente legato alla tecnologia e, soprattutto, all’utilizzo dei social media, a tal punto che alcuni temono che il loro utilizzo possa risultare talvolta fuorviante. La maggior parte dei giovani, tuttavia, è conscia di quale sia l’utilizzo dei social media e li sfrutta con un grado di consapevolezza decisamente maggiore rispetto alle vecchie generazioni, riuscendo a cogliere i punti di forza degli stessi e utilizzandoli anche con un pizzico di arguzia.

Se Facebook è considerato il social dei “matusa”, altri come Tik Tok e Instagram, invece, identificano meglio la filosofia delle nuove generazioni, molte improntate sull’immagine e il desiderio di voler apparire al di là del proprio aspetto estetico. Non sono pochi, infatti, i giovani che utilizzano i social media per esprimere la propria personalità o le proprie idee, sfruttando un innegabile punto di forza della grande rete telematica: la libertà di pensiero.

Sostenibilità ambientale e benessere personale, mantra imprescindibile delle nuove generazioni

L’utilizzo di nuove tecnologie e dispositivi innovativi, poi, si riverbera sotto altri molteplici aspetti. Tra questi rientra a pieno titolo l’utilizzo delle sigarette elettroniche, diventate un simbolo di modernità e, in taluni casi, di appartenenza identitaria a un determinato gruppo. Esse, quindi, non rappresentano soltanto una alternativa al tabacco tradizionale, ma un vero e proprio oggetto di culto, che consente di poter godere di qualche momento di relax scegliendo tra una vasta gamma di aromi disponibili.

Non stupisce, ad esempio, che questo sito dove trovare i migliori liquidi per sigarette elettroniche sia tra i più cliccati dagli under 30, grazie alla possibilità di ricevere prodotti di elevata qualità direttamente al proprio domicilio. Una scelta, quella delle sigarette elettroniche, che riflette anche una persistente esigenza che le ultime generazioni, a differenza delle precedenti, manifestano con maggior vigore: la sostenibilità ambientale.

Questa necessità si esprime sotto svariati aspetti, testimonia una sensibilità crescente verso la “salute” del nostro pianeta, messa a dura prova dalla poca attenzione a questa tematica da parte delle generazioni precedenti. Di pari passo, i giovani del terzo decennio del nuovo millennio pongono grande attenzione anche al benessere personale, mangiano in modo sano ed equilibrato e, soprattutto, fanno tanta attività fisica.

