Guerra Ucraina-Russia

Francia valuta di mandare caccia in Ucraina, Macron: ''Nulla è escluso in linea di principio''

Il presidente francese Macron non esclude l'eventualità di inviare caccia all'Ucraina, così come richiesto da Kiev.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2023 - 00:04:00 Letto 773 volte

"Nulla è escluso in linea di principio". Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron sulla eventualità di inviare caccia all'Ucraina, così come richiesto da Kiev.

Il presidente francese ha sottolineato dei "criteri" prima di ogni decisione: una "richiesta formulata" dall'Ucraina, che "non vi sia un'escalation", che "non si tocchi il suolo russo ma si aiuti lo sforzo di resistenza" ed infine che "non si arrivi ad indebolire la capacità dell'esercito francese".

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!