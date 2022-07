Royal Family

George di Cambridge compie 9 anni: la nuova foto scattata da Kate Middleton

Nel giorno del suo nono compleanno, il primogenito dei Duchi di Cambridge viene festeggiato dalla famiglia con l'ormai rituale nuovo scatto pubblicato sui social.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/07/2022 - 10:24:19 Letto 687 volte

Un giorno sarà Re, ma per il momento il piccolo George si gode un'infanzia il più possibile normale (secondo i desideri di mamma Kate Middleton e del papà William). Nel giorno del suo nono compleanno, il primogenito dei Duchi di Cambridge viene festeggiato dalla famiglia con l'ormai rituale nuovo scatto pubblicato sui social. Un'immagine che trasmette allegria e spensieratezza, con il bambino sorridente in riva al mare.

E' stata Kate Middleton, come da tradizione, a realizzare lo scatto per celebrare il compleanno di George. La foto risale ai primi giorni di luglio ed è stata scattata durante una vacanza al mare con la famiglia. Agli eventi ufficiali degli scorsi mesi, il Principino aveva fatto fatica a trattenere smorfie e facce buffe. Al mare invece può finalmente lasciare esplodere tutta la sua allegria in un sorriso irresistibile che sua madre è pronta a immortalare.

Per George non mancheranno i festeggiamenti in famiglia, probabilmente lontani da Londra. E poi lo aspettano settimane spensierate tra visite alla bisnonna Elisabetta a Balmoral e momenti immerso nella natura ad Anmer Hall, dove dovrà dar da mangiare agli animali della fattoria se vorrà ricevere la sua paghetta. Per settembre sono previsti grandi cambiamenti: la famiglia si trasferirà a Windsor e lui e la sorella Charlotte cambieranno scuola, mentre Louis inizierà l'asilo. Ma l'estate è ancora lunga e le occasioni per divertirsi non mancheranno.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Kate Middleton

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!