Giovanni Allevi parla della malattia sui social: ''Sono come un reduce, ma sto uscendo dall'inferno''

Il musicista e compositore ha pubblicato una foto dall'ospedale che lo ritrae non più sul letto ma in piedi, mentre fa riabilitazione.

04/09/2023

Giovanni Allevi torna sui social per aggiornare i fan sulla sua malattia che lo ha colpito più di un anno fa. Il musicista e compositore ha pubblicato una foto dall’ospedale che lo ritrae non più sul letto ma in piedi, mentre fa riabilitazione.

"Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio", le parole che accompagnano il post.

