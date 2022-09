GF VIP

Grande Fratello Vip, Pamela Prati ritorna nella Casa: ''Sono profondamente cambiata, pronta a innamorarmi di nuovo''

Dopo sei anni Pamela Prati torna sul logo del ''delitto''. La showgirl lasciò il reality con la famosa frase ''Chiamatemi un taxi'' che divenne anche una canzone.

Dopo Giovanni Ciacci e Wilma Goich, arriva il terzo concorrente ufficiale del "Grande Fratello Vip". Pamela Prati varcherà di nuovo la famosa porta rossa. Dopo l'affaire Mark Caltagirone, la showgirl confessa al settimanale "Chi" di essere profondamente cambiata. Ma pronta a innamorarsi di nuovo: "Magari nella Casa, l'amore tra adulti è più consapevole e il sesso...", spiega.

Dopo sei anni Pamela Prati torna sul logo del "delitto". La showgirl lasciò il reality con la famosa frase "Chiamatemi un taxi" che divenne anche una canzone, ora è pronta a rifare le valigie per rientrare nella Casa più famosa della tv.

Pamela Prati è pronta anche ad aprire di nuovo il suo cuore: "Non so chi siano gli altri concorrenti, c’è segreto su tutt­o. Sarebbe bello ved­ere una storia d’amo­re fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più consapevole, ma deve va­lerne la pena. Se tr­ovassi l’amore farei un bel regalo ad Al­fonso Signorini per ringraziarlo. Lui mi conosce bene e sa cosa ho passato e ha vissuto emozioni e delusioni simili alle mie".

