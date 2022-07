Guenda Goria

Guenda Goria dimessa dall'ospedale, ai followers: ''Grazie di cuore per tutto l'affetto''

La figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta ha avuto una gravidanza extrauterina ed è stata ricoverata per diversi giorni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/07/2022 - 11:55:37 Letto 655 volte

Dopo la grande paura per le proprie condizioni di salute, Guenda Goria è stata finalmente dimessa dall'ospedale ed ha fatto ritorno a casa. La figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta ha avuto una gravidanza extrauterina ed è stata ricoverata per diversi giorni. Accanto a lei il fidanzato Mirko Gancitano, che non l'ha lasciata sola un momento, soprattutto dopo l'operazione d'urgenza a cui è stata sottoposta.

Attraverso i propri canali social, la 33enne ha raccontato passo passo cosa le è successo fino al momento delle dimissioni. "Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta - aveva spiegato -. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto". Purtroppo la visita non era andata bene: "Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto", aveva aggiunto.

Dopo l'operazione, la Goria si è lentamente ripresa e medici le hanno quindi permesso di tornare a casa. "Si fa così una piroetta?", ha scherzato nelle stories Instagram, mentre mostrava il certificato delle sue dimissioni. L'attrice e il compagno hanno quindi raggiunto l'abitazione con la propria auto, mentre sulle note di "La gatta" di Gino Paoli cercavano di superare il dolore provato.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Guenda Goria

