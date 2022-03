Guerra Ucraina

Guerra in Ucraina, Onu: ''136 civili uccisi, di cui 13 bambini''

Sono almeno 136 i civili che sono stati uccisi finora dall'invasione russa in Ucraina iniziata giovedì.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/03/2022 - 10:34:28 Letto 404 volte

Sono almeno 136 i civili che sono stati uccisi finora dall'invasione russa in Ucraina iniziata giovedì.

E' quanto sostengono le Nazioni Unite, che precisano inoltre come tra le vittime ci siano anche 13 bambini. Secondo un portavoce dell'Alto commissariato dell'Onu per i diritti umani, Liz Throssell, i morti reali potrebbero essere molti di più.

Almeno 21 persone sono morte e altre 112 sono rimaste ferite nell'offensiva russa su Kharkiv: lo rende noto il sindaco della città del nord-est dell'Ucraina, dove nella notte sono atterrati paracadutisti russi.

Il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegubov, ha affermato che "il nemico russo ha subito perdite significative".

Quasi 6mila soldati russi sono stati dall'inizio del conflitto in Ucraina, giunto al settimo giorno.

Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio pubblicato sul proprio canale Telegram. Il leader ucraino ha sottolineato inoltre come la Russia non possa vincere questa guerra con "bombe, attacchi e razzi".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!