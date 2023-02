Negoziati Ucraina-Russia

Guerra Ucraina, Wang Yi a Mosca: colloqui su un possibile piano di pace

I colloqui sono ''disegnati per accelerare la risoluzione della crisi, che comporta costi crescenti per Pechino nei rapporti con l'Occidente''.

Il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Wang Yi è arrivato a Mosca per colloqui su un possibile piano di pace per l'Ucraina. Lo riporta Sky News. Wang Yi si è recato in Russia per l'incontro, secondo il quotidiano russo Kommersant.

"Lo scopo principale del suo viaggio è aumentare il ruolo di Pechino" sulla questione ucraina, scrive il giornale, aggiungendo che i colloqui sono "disegnati per accelerare la risoluzione della crisi, che comporta costi crescenti per Pechino nei rapporti con l'Occidente", mentre sullo sfondo restano le accuse occidentali sul fatto che Pechino possa fornire assistenza militare a Mosca.

