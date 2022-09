separazione Totti-Blasi

Ilary Blasi preferisce il silenzio dopo le accuse di Francesco Totti: ''La tutela dei miei figli viene prima di tutto''

Ilary non risponde a quanto detto da Totti nell'intervista al ''Corriere della sera'', e lascia al suo avvocato commentare la vicenda.

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi è botta e risposta mediatico, anche se la conduttrice preferisce il silenzio e lascia al suo avvocato commentare l'intervista rilasciata dall'ex calciatore al "Corriere della sera". Parlando a "Repubblica" il legale, Alessandro Simeone, ha spiegato che le parole di Totti non faranno cambiare la strategia comunicativa e legale di Ilary. Sempre "Repubblica" riporta però che parlando con amici la Blasi avrebbe detto "Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli".

Dopo le parole di Francesco Totti Ilary Blasi quindi non cambia linea da tenere e prosegue nel suo silenzio. "La tutela dei miei figli viene prima di tutto - avrebbe detto commentando l'intervista con amici e collaboratori -, ognuno è responsabile delle sue azioni". Un'intervista che pare l'ennesima accelerazione nel percorso di una separazione che sembrava nata all'insegna del tentativo di rendere il tutto il meno doloroso possibile per tutte le parti coinvolte, in particolare i figli della coppia, e che ormai sembra destinata a una causa di divorzio da affrontare in tribunale. Dove Ilary farà sentire la sua voce.

