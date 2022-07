Vertice Italia-Turchia

Incontro Draghi-Erdogan: fronte comune sull'Ucraina, resta il nodo dei migranti *VIDEO*

Il fronte comune della condanna della guerra in Ucraina, e della ricerca di soluzioni, a partire dalla crisi del grano, che diano primi segnali di un percorso verso la pace.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/07/2022 - 09:06:46 Letto 765 volte

Il vertice tra Italia e Turchia, a dieci anni dall'ultimo incontro intergovernativo, è per Mario Draghi sì l'occasione per rinsaldare il rapporto tra due paesi "partner, amici alleati", ma anche per lanciare un avvertimento sui migranti all'amico Erdogan, alla Grecia, e all'Europa: gli sbarchi, che sono triplicati proprio sulla rotta orientale, oramai hanno raggiunto "il limite" anche per un paese aperto e accogliente come l'Italia.

Il vertice intergornativo tra Italia e Turchia "indica la volontà comune di rafforzare la collaborazione: Italia e Turchia sono partner, amici alleati", ha detto Draghi al termine dell'incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Italia e Turchia hanno firmato 9 accordi per "rafforzare la cooperazione", ha riferito Erdogan. Il presidente turco ha fatto sapere che l'obiettivo per quest'anno è arrivare a un'interscambio economico di 25 miliardi di dollari."C'è la volontà comune di rafforzare la partnership tra Italia e Turchia, i due paesi lavorano insieme per una pace stabile e duratura".Lo afferma Mario Draghi nel corso della conferenza stampa al termine del vertice. Draghi ha anche auspicato un rapido sblocco del trasporto delle derrate alimentari. Il premier ha tra l'altro ricordato i legami storici tra Italia e Turchia, primo partner commerciale nell'area del medio oriente.

GRANO

"Al G7 di Elamu ho riportato le parole del segretario delle nazioni unite. Si tratta di un piano incoraggiante non occorre sminare i porti sono stati individuati uno più corridoi sicuri. Il gruppo di lavoro in cui la Turchia ha un ruolo centrale deve garantire che non ci siano attacchi russi e che le navi non portino armi. Le tre parti Onu, nazione Unite e Ucraina ci sono, si sta aspettando l'adesione del Cremlino". Così Draghi aggiungendo che "I nostri negoziati" per un corridoio del grano nel Mar nero "vanno avanti. Al momento non abbiamo una crisi su questo ma in Africa c'è un grandissimo problema. Per questo speriamo ci sia un accordo" tra Putin e Zelensky "anche sotto l'ombrello Onu. Cerchiamo di arrivare ad un risultato tra 10 giorni" ha invece detto Erdogan.

MIGRANTI

"La gestione dell'immigrazione deve essere umana, equa ed efficicace. Noi cerchiamo di salvare vite umane. Ma occorre anche capire che un paese che accoglie non ce la fa più. E' un problema che il ministro Lamorgese ha posto in Europa, lo ha detto qui e lo diremo alla Grecia quando la incontreremo. Forse noi siamo il paese meno discriminante e aperto, ma anche noi abbiamo limiti e ora ci siamo arrivati" ha detto Draghi rispondendo ad una domanda sull'immigrazione, Per Erdogan. "La Grecia ha cominciato ad essere un minaccia anche per l'Italia". Il leader turno ha poi accusato Atene di respingimenti di migranti nell'Egeo.

Erdogan ha porto al premier Draghi le condoglianze per i deceduti della Marmolada in apertura della conferenza stampa dei due ad Ankara."Speriamo in una rapida guarigione dei feriti", ha detto il presidente turco.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Twitter Palazzo Chigi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!