Indi Gregory è morta, il papà: ''Siamo affranti e pieni di vergogna. Le hanno tolto la possibilità di vivere e la dignità di morire''

Indi Gregory è morta. Il cuore della bimba inglese di 8 mesi, affetta da una grave patologia mitocondriale, ha smesso di battere all'1:45 di lunedì mattina. Ad annunciarlo è stato il papà della piccola, Dean Gregory.

"Mia figlia è morta, la mia vita è finita all'1:45", ha detto. "Io e mia moglie Claire siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna. Il servizio sanitario e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma anche la dignità di morire nella sua casa. Sono riusciti a prendere il corpo e la dignità di Indi, ma non potranno mai prendere la sua anima".

"Sapevo che era speciale dal giorno in cui è nata, hanno cercato di sbarazzarsi di lei senza che nessuno lo sapesse, ma io e Claire ci siamo assicurati che sarebbe stata ricordata per sempre", ha aggiunto la famiglia Greogory in una dichiarazione all'agenzia LaPresse.

"Claire l'ha tenuta con sé per i suoi ultimi respiri", ha riferito il papà della bambina in un messaggio inviato ai suoi legali parlando degli ultimi istanti della figlia accanto alla madre. "Sono riusciti a prendersi il corpo e la dignità di Indi, ma non potranno mai prendersi la sua anima. Hanno cercato di sbarazzarsi di Indi senza che nessuno lo sapesse, ma noi ci siamo assicurati che fosse ricordata per sempre", ha sottolineato il padre di Indi.

