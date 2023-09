Inondazioni Libia

Inondazioni Libia, Meloni a Daibaba: ''Italia pronta a proseguire i soccorsi''

Giorgia Meloni ha rinnovato le sue personali condoglianze e la solidarietà del governo e del popolo italiano per l'emergenza alluvioni che ha colpito la regione orientale della Libia e in particolare la città di Derna.

Pubblicata il: 13/09/2023 - 00:04:00

Sono migliaia le vittime delle inondazioni causate dal ciclone sub-tropicale "Daniel" che si è abbattuto in Cirenaica, la regione orientale della Libia.

La città più colpita è Derna, dove, secondo la tv araba Al Hadath che cita fonti libiche, si contano 6mila morti.

La Croce Rossa internazionale ha reso noto che "il bilancio delle vittime della tempesta in Libia è enorme e potrebbe raggiungere le migliaia. Confermiamo dalle nostre fonti di informazione indipendenti che finora il numero delle persone scomparse ha raggiunto le 10mila persone".

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro del governo di unità nazionale libico Abdul Dabaiba. Nel corso della telefonata, Meloni ha rinnovato le sue personali condoglianze e la solidarietà del governo e del popolo italiano per l'emergenza alluvioni che ha colpito la regione orientale della Libia e in particolare la città di Derna. Il primo ministro Dabaiba ha espresso profonda riconoscenza per l'immediata mobilitazione dell'Italia a sostegno delle popolazioni colpite in Cirenaica, soffermandosi in particolare sui moduli operativi dei vigili del fuoco, il materiale per operatori della Croce Rossa Italiana e le tende da campo in corso di consegna. Il presidente del Consiglio ha assicurato la piena disponibilità a proseguire nelle attività di soccorso e aiuto.

