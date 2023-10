attacco Israele

Israele, Meloni: ''Fermo sostegno, concentrarei sforzi diplomatici per evitare amoliamento crisi e tutelare i civili''

Il presidente Meloni, nel riaffermare il diritto di Israele a difendersi, ha indicato la ''necessitą di operare per evitare un ampliamento della crisi a livello regionale e per tutelare la popolazione civile coinvolta''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/10/2023 - 09:39:52 Letto 744 volte

"Fermo sostegno ad Israele e una inequivocabile condanna degli spaventosi atti criminali di Hamas, che hanno causato un terribile numero di vittime innocenti, inclusi bambini, donne ed anziani. La tutela della vita degli ostaggi, a partire dai bambini anche di tenera età, è una priorità assoluta e su di essa si concentreranno gli sforzi diplomatici. Così in una nota il premier Giorgia Meloni al vertice telefonico con il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il Primo Ministro britannico, Rishi Sunak, il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, e il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, dedicata all’esame della grave crisi apertasi dopo il barbaro attacco di sabato scorso perpetrato da Hamas ai danni dello Stato di Israele.

Il presidente Meloni, nel riaffermare il diritto di Israele a difendersi, ha indicato la "necessità di operare per evitare un ampliamento della crisi a livello regionale e per tutelare la popolazione civile coinvolta. I cinque capi di Stato e di governo hanno concordato di mantenersi in costante contatto nel prosieguo della crisi".

Fonte: Governo

Fonte Immagine: Facebook Meloni

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!