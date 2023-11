Medio Oriente

Israele, Tajani: ''Stiamo lavorando per riportare fuori da Gaza tutti gli italiani''

''Noi siamo pronti ad accompagnare tutti al Cairo, con breve visita all'ospedale italiano Umberto I della cittÓ per garantire un controllo medico, per poi quando vogliono farli rientrare in Italia'', ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2023 - 00:10:21 Letto 791 volte

"Stiamo lavorando intensamente per riportare fuori da Gaza tutti gli italiani che vogliono rientrare. Probabilmente uno o due intendono restare a Gaza essendo della Croce Rossa, per continuare a fare il loro lavoro. Ma noi siamo pronti ad accompagnare tutti al Cairo, con breve visita all'ospedale italiano Umberto I della città per garantire un controllo medico, per poi quando vogliono farli rientrare in Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa con l'omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar a Villa Madama.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!