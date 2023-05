Oms

L'Oms chiude la sede di Mosca: pesa la guerra in Ucraina

L'Oms ha deciso di chiudere il suo ufficio a Mosca e di trasferirne le funzioni in Danimarca.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/05/2023 - 00:05:00 Letto 692 volte

La sede europea dell'Oms ha deciso di chiudere il suo ufficio a Mosca e di trasferirne le funzioni in Danimarca. Lo ha reso noto la stessa Oms. La decisione, presa oggi durante una sessione virtuale, fa seguito alle richieste dei membri già dall'anno scorso di chiudere l'ufficio a causa dell'invasione russa dell'Ucraina.

La sessione è stata convocata dopo che un gruppo di 30 Stati membri aveva richiesto in aprile una riunione speciale con una lettera in cui si osservava che "gli impatti immediati e a lungo termine sulla salute in Ucraina e oltre causati dall'invasione russa restano un questione di massima preoccupazione".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Pixabay

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!