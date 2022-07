anoressia

Marialaura De Vitis e l'anoressia: ''Pesavo 45 chili, rischiavo la vita eppure pensavo di essere bellissima''

''Il percorso è stato lungo e uscirne è stato difficilissimo perché devi uccidere la te stessa malata'', racconta Marialaura De Vitis.

Pubblicata il: 08/07/2022

Reduce dalla partecipazione all'Isola dei Famosi, dove è arrivata in finale, Marialaura De Vitis ha raccontato di avere avuto dubbi se accettare o meno di partire per il reality per i suoi pregressi problemi di salute: l'anoressia. "Quest'isola ha creato molti infortuni e disagi, ma devo dire che io sto bene, sono fortunata. Non ho avuto pensieri malati o legati all'anoressia, anche perché ne sono uscita da tempo", ha spiegato in un'intervista a Fanpage.

Durante la finale de L'Isola dei Famosi Marialaura si è lasciata andare a un racconto molto intimo del suo passato. La ragazza ha raccontato dei momenti bui vissuti quando era più giovane e che l'hanno trascinata in un vortice negativo che ha inghiottito anche sua madre: "Ero un mucchio di ossa anche mia mamma è finita in quel buio con me, poi mi sono detta basta e che volevo vivere perché tutti meritano di sorridere".

Nell'intervista l'ex naufraga è tornata a parlare poi della sua malattia: "Ho iniziato a dimagrire a maggio del 2019. Avevo perso molto peso. Sono arrivata a 45 chili. Rischiavo la vita eppure pensavo di essere bellissima, super forte, ma sempre con qualcosa da togliere. Rifiutavo le uscite a cena e gli inviti ai compleanni oppure arrivavo dopo, solo perché il cibo mi mandava in tilt. Non potevo neanche andare a fare la spesa, perché non la sapevo gestire. Tantissime cose che rovinano la vita".

"Il percorso è stato lungo e uscirne è stato difficilissimo perché devi uccidere la te stessa malata. Quando ho capito che mi stava dando dei consigli sbagliati e autodistruttivi, ho reagito. Quando ascolti la parte buona, inizi a guarire, a nutrirti normalmente, a goderti la compagnia di tutti. Io ho fatto così, ma ci ho messo due anni", ha raccontato.

