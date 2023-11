visita di stato

Mattarella in visita a Seul: ''Guerra mai conclusa comporta rischio costante di violenze''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/11/2023 - 09:06:26 Letto 736 volte

Su invito del Presidente Yoon Suk Yeol, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in Visita di Stato nella Repubblica di Corea (6/9 novembre).

Martedì 7 novembre, il Presidente Mattarella ha deposto una corona al Cimitero nazionale di Seoul e ha visitato il Museo Nazionale della Corea.

L’8 novembre, dopo la visita alla Joint Security Area, il Presidente Mattarella sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica di Corea Yoon Suk Yeol al palazzo Presidenziale di Yongsan. Al termine dei colloqui, i due Capi di Stato rilasceranno dichiarazioni alla stampa.

La visita di Stato terminerà giovedì 9 novembre: Mattarella incontrerà il personale dell’Ambasciata e una rappresentanza della collettività italiana.

"Qui si comprende come una guerra che non si è mai conclusa con il conseguimento della pace comporta il rischio costante di nuove violenze e quanto qui viene fatto ha il respiro della storia, particolarmente importante per evitare esplosioni di violenza ulteriore", ha affermato il Presidente della Repubblica al termine della visita a Seul alla Joint Security Area.

Fonte: Quirinale

Fonte Immagine: QUIRINALE

