Meloni a Kiev, Zelensky: ''Grazie per il nuovo pacchetto di aiuti militari, ora rafforzare sanzioni a Russia''

''Abbiamo discusso nuovi passi per nuove sanzioni alla Russia: finché continua l'aggressione, le sanzioni devono rafforzarsi', dice Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/02/2023 - 19:39:17 Letto 772 volte

"Con Giorgia Meloni abbiamo lavorato su tutti gli aspetti della nostra partnership con l'Italia, a livello bilaterale e nell'ambito delle istituzioni europee e a livello internazionale. Ringrazio l'Italia per il nuovo pacchetto di aiuti militari per i nostri difensori, è molto importante in questo momento. In particolare, i sistemi di difesa antiaerea salvano vite e danno sicurezza alle nostre città". Così il presidente ucraino Zelensky dopo l'incontro con il premier italiano Giorgia Meloni.

"Abbiamo discusso nuovi passi per nuove sanzioni alla Russia: finché continua l'aggressione, le sanzioni devono rafforzarsi". "Abbiamo pensato a come l'Italia possa contribuire concretamente alla pace. Lo stato terrorista finora non riconosce la necessità di fermare l'aggressione: alla nostra formula di pace, la Russia reagisce con gli attacchi. Questo non vuol dire che la pace non abbia chance".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: GOVERNO

