Meloni incontra Sunak, focus su migranti e Ucraina

Un colloquio incentrato fa sapere P.Chigi, anche sul sostegno all'Ucraina e sui flussi migratori.

Pubblicata il: 09/09/2023

Alla vigilia del G20, la premier Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak. Un colloquio incentrato fa sapere P.Chigi, anche sul sostegno all'Ucraina e sui flussi migratori.

"Una piacevole e utile occasione di confronto sui principali temi internazionali, sulle sfide poste dall'intelligenza artificiale e su una questione fondamentale per entrambi i nostri governi come quella legata alle migrazioni, sulla quale siamo pronti a intensificare la nostra cooperazione bilaterale", scrive Meloni in un post su X.

In giornata previsto un bilaterale con il premier cinese Li Qiang.

Alla vigilia del #G20 in India ho incontrato il Primo Ministro del Regno Unito @RishiSunak. Una piacevole e utile occasione di confronto sui principali temi internazionali, sulle sfide poste dall'intelligenza artificiale e su una questione fondamentale per entrambi i nostri pic.twitter.com/JXs6zVRrld — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 8, 2023

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: GOVERNO

