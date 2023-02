Vertice Ue

Meloni: ''Inopportuno invito di Macron a Zelensky''

'Io capisco il fatto di privilegiare le proprie opinioni pubbliche interne, ma ci sono momenti nei quali privilegiare la propria opinione pubblica interna rischia di andare a discapito della causa'', dice la Meloni.

"Francamente mi è sembrato più inopportuno l'invito (di Macron a Parigi, ndr.) a Volodymyr Zelensky di ieri, perché credo che la nostra forza in questa vicenda sia l'unità e la compattezza. Io capisco il fatto di privilegiare le proprie opinioni pubbliche interne, ma ci sono momenti nei quali privilegiare la propria opinione pubblica interna rischia di andare a discapito della causa. E questo mi pare che fosse uno di quei casi". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles, a chi le chiede se abbia giudicato inopportuna la missione a Washington dei ministri francese e tedesco, Bruno Le Maire e Robert Habeck, negli Usa per parlare delle conseguenze dell'Inflation Reduction Act.

"L'Italia continua ad essere pienamente impegnata a fianco dell'Ucraina. La nostra contribuzione è a 360 gradi, perché siamo consapevoli di come, oltre al tema del rispetto del diritto internazionale, del valore della libertà e della sovranità di una nazione, il conflitto ucraino ci coinvolge tutti direttamente e credo che il modo migliore per costruire una opzione di pace e di dialogo sia mantenere le forze in campo su un piano di equilibrio. Il sostegno all'Ucraina a 360 gradi è anche il modo migliore per arrivare ad una possibile trattativa", aggiunge Meloni. "In ogni caso l'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina e intende essere protagonista nella futura possibile ricostruzione del Paese", conclude.

